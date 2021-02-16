الحصيني: المنخفض العملاق يصل المملكة اليوم.. أمطار ورياح وثلوج

أوضح الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة الممطرة الحادية عشرة لموسم 1442هـ، متوقع أن تبدأ مساء اليوم الثلاثاء، برياح وأمطار متفاوتة الشدة، يتبعها تساقط ثلوج يومي الأربعاء والخميس، على شمال المملكة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع تشكل منخفض «العملاق» على غرب قبرص في البحر المتوسط، ومتوقع أن يكون عملاقًا في اتساع تأثيره الجغرافي من تركيا حتى مصر مرورًا بالمملكة وإن كان بشكل أقل من غيرها.

وأضاف أنه متوقع أن يكون المنخفض عملاقًا في قوة تأثيره على شرق المتوسط، وتتدنى درجة حرارته المصاحبة له وطول فترة بقائه وشدة رياحه وغزارة مطره وكثافة ثلوجه.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على تبوك والحدود الشمالية والجوف، مع فرصة تكوّن ثلوج من خفيفة لمتوسطة يومي الأربعاء والخميس.

كما يتوقع أن تمتد الأمطار من خفيفة لمتوسطة وهي متفرقة على أجزاء من المدينة المنورة وحائل وشمال مكة المكرمة، مع رياح من متوسطة لقوية على الشمالية والشمالية الغربية، وغبار ومن خفيفة الى متوسطة على باقي المناطق.

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