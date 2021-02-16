قراران من «هيئة النقل» لدعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه مركبات الأجرة

أعلنت الهيئة العامة للنقل، تمديد العمر التشغيلي لسيارات توجيه المركبات، لتشمل موديلات «2016» للعمل في النشاط حتى نهاية 2021.

وقالت هيئة النقل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم السماح للسيارات التي لا تقل المسافة بين محوريها عن «2.70»م، للعمل في نشاط توجيه مركبات الأجرة، حتى نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن القرار جاء لدعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه مركبات الأجرة.

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