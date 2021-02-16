حددت الإدارة العامة للمرور نحو 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء من بينهم التوقف قبل الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء، وذلك للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف، أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

وأشارت إلى أنه يجب التقيُّد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسيًّا بدون خدمة.

فيما إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة فإنه يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف، وفقًا للمرور السعودي.

وأوضحت أنه يجب عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر «تويتر»: «هل صحيح إنه عند الالتفاف يمين والإشارة حمراء في حال عدم وجود مخرج عند الإشارة هل يعتبر مخالفة قطع إشارة؟».

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