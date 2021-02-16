«توكلنا»: بيانات حالة المستخدم تظل بالتطبيق 48 ساعة عند انقطاع الاتصال بالإنترنت

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن بيانات الحالة الصحية للمستخدم تظل موجودة بالتطبيق لمدة 48 ساعة، عند انقطاع الاتصال بالإنترنت.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أن «تطبيق توكلنا يتطلب توفر اتصال إنترنت للاستفادة من خدماته، مع العلم أن استخدامه للإنترنت مجاني دون استهلاك من الرصيد الشخصي».

وأضاف التطبيق «علمًا أنه عند انقطاع اتصال الإنترنت، فإن لون ووصف الحالة الصحية للمستخدم وتاريخ ووقت آخر تحديث، يبقى ظاهرًا لمدة 48 ساعة، بعد ذلك يتحول الى اللون الرمادي».

وقال المواطن في استفساره، إنه لا يوجد لديه إتنرنت بالجوال، فهل يمكن له تصوير بياناته بالتطبيق عند خروجه من المنزل؟.

من جهة أخرى، أوضح التطبيق أن من ليس لديه حساب في «أبشر» يمكنه تعديل رقم الجوال بعد إتمامه التسجيل في «توكلنا» مرتين في الشهر، باختيار «حسابي» ثم تغيير رقم الجوال، ويلزم عدم تكرار استخدام رقم الجوال مع حساب آخر في «توكلنا».

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