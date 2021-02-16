السعودية اليوم / إغلاق 7 منشآت بمحافظة العيص لمخالفات الإجراءات الاحترازية



ينبع 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية في بلدية محافظة العيص 48 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ لمتابعة تنفيذ التدابير والاحترازات الصحية ومدى تطبيقها؛ للحد من انتشار فيروس

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية العيص محمد العنمي، أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية؛ لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات الطبية والقفازات وأجهزة قياس الحرارة عند مداخل المراكز، داعياً عموم المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلديات والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية.

وفي ذات السياق قامت بلدية محافظة العيص بتعقيم وتطهير ورش المبيدات لمكافحة الأوبئة لعدد 150 آلية ومعدة وحاوية نظافة، إلى جانب رفع 11 طناً من النفايات والأنقاض والمخلفات.

// انتهى //

10:54ت م

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ينبع 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية في بلدية محافظة العيص 48 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ لمتابعة تنفيذ التدابير والاحترازات الصحية ومدى تطبيقها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ، أسفرت عن إغلاق 7 منشآت مختلفة، وتحرير 14 مخالفة متنوعةً.وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية العيص محمد العنمي، أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية؛ لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات الطبية والقفازات وأجهزة قياس الحرارة عند مداخل المراكز، داعياً عموم المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلديات والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية.وفي ذات السياق قامت بلدية محافظة العيص بتعقيم وتطهير ورش المبيدات لمكافحة الأوبئة لعدد 150 آلية ومعدة وحاوية نظافة، إلى جانب رفع 11 طناً من النفايات والأنقاض والمخلفات.// انتهى //10:54ت م0036

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