

بروكسل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 40 حالة وفاة بالإضافة إلى 857 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21702 حالة وفاة و739488 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

10:07ت م

0026



بروكسل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 40 حالة وفاة بالإضافة إلى 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21702 حالة وفاة و739488 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //10:07ت م0026

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.