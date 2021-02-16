تراجع أسعار الذهب في السعودية في التعاملات المبكرة اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 219.07 ريال (58.42 دولار)، مقابل 219.91 ريال (58.64 دولار)، في تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى 191.68 ريال (51.12 دولار)، مقابل نحو 192.42 ريال (51.31 دولار)، أمس.

بينما هبط سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 164.30 ريال (43.81 دولار)، مقابل نحو 164.93 ريال (43.98 دولار) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، إلى نحو 127.79 ريال (34.08 دولار)، مقابل نحو 128.28 ريال (34.21 دولار) أمس الإثنين.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6817.50 ريال (1818 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1533.47 ريال (408.93 دولار).

وقررت السعودية إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024.

وعالميا، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.16 دولار للأوقية، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: "وضع الذهب كملاذ آمن لا يحمل نفس القدر من البريق كما كان يوما، بينما يحدونا الكثير من التفاؤل حيال النمو الاقتصادي".