78 مليون ريال صافي أرباح الخزف السعودي خلال 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخزف السعودي، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 77.7 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 7.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 986.7%.

وأوضحت الشركة، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يرجع إلى:

– زيادة الإيرادات الناتجة عن التحسن في المبيعات وهوامش الربح نتيجة الزيادة في الأسعار والكمية المباعة.

– انخفاض المصاريف البيعية والإدارية.

– انخفاض تكاليف التمويل نظراً لسداد جزء كبير من القروض وانخفاض أسعار الفائدة.

وقالت الشركة إن تحسن الأداء خلال العام الحالي تحقق على الرغم من قيام الشركة بعمل إطفاءات وتكوين مخصصات إضافية مقارنة بالعام السابق.

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