تطبيق توكلنا يدعو إلى تحديث التطبيق للإصدار الجديد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعا تطبيق توكلنا جميع المستخدمين، إلى تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3)، على متاجر آب ستور، وغوغل بلاي، وآب غالاري، للاستفادة من خدمات التطبيق بشكل كامل.

وأوضح تطبيق توكلنا طريقة التحديث من خلال الخطوات التالية:

• التوجه إلى المتجر المتوافق مع نظام الجهاز الذكي

• ثم الذهاب إلى تطبيق توكلنا بعد البحث عنه

• التأكد من تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3).

يذكر أن تطبيق توكلنا يتيح العديد من الخدمات المتنوعة، ومنها حجز موعد لفحص كورونا، وخدمة العنوان الوطني، وخدمة الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.



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