المسند : قمم جبال اللوز تحت الصفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند، حالة عدم الاستقرار تبدأ اليوم، مع اقتراب منخفض حركي جوي مؤثر من المنطقة.

سحب ممطرة

وقال عبر حسابه في “تويتر”، من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة وحائل والحدود الشمالية، وربما الجوف وتبوك وشمال غرب منطقة ومكة.

وأضاف المسند: “مع اقتراب المنخفض الحركي المتوسطي من المنطقة، فمن المتوقع أن يقوم بجذب الرياح ناحية مركزه، وعليه تكون الرياح اليوم جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة ودافئة ومثيرة للغبار في الوسط والشمال والغرب”.

خط الثلج الدائم

وتابع: “اليوم يبدأ خط الثلج الدائم بالانخفاض إلى أقل من 3000م (فوق سطح البحر) وذلك في جبل اللوز، ومساء اليوم يصل إلى أقل من 2000م، في حين يوم غد يصل لنحو 1000م، بينما قمم جبال اللوز يبلغ ارتفاعها 2549م، ودرجة الحرارة (المحسوسة) اليوم في جبل اللوز أقل من الصفر”.

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