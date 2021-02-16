مجلس إدارة غازكو يوافق على تأسيس شركة مملوكة بنسبة 100%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة (100%) مقرها مدينة الرياض.

وتختص الشركة الجديدة بتقديم خدمات تأسيس شبكات وخزانات وتطوير منتجات وحلول غاز البترول المسال والاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وقالت الشركة في بيان لها إن هذا التوجه يأتي متماشياً مع استراتيجية الشركة في رفع مستوى الخدمات والحلول المقدمة لعملاء غاز البترول المسال في كافة أنحاء المملكة.

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