هيئة النقل: تمديد العمر التشغيلي لسيارات توجيه المركبات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، عن تمديد العمر التشغيلي لسيارات توجيه المركبات، لدعم السعوديين في أنشطة توجيه مركبات الأجرة.

ويشمل القرار موديلات (2016)، والسيارات التي لا تقل المسافة بين مركزي محوريها عن (2.70)، بالعمل في نشاط توجيه مركبات الأجرة حتى نهاية العام الحالي 2021م.

يذكر أنه صدرت في وقت سابق، الموافقة السامية على تفعيل المبادرات الإضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، التي تمثّلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بدوام كامل وتأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية، حيث يأتي الدعم بمخصصٍ شهري مقداره الحد الأدنى لرواتب السعوديين ولمدة ثلاثة أشهر، وحسب أنظمة العمل المعتمدة في هذا الجانب، كما صدرت الموافقة الكريمة على مبادرة تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في أنشطة النقل العام وذلك بزيادة العمر التشغيلي لها من عشرة أعوام إلى أحد عشر عاماً.



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