14 صاروخاً استهدفت القاعدة الأمريكية في اربيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن 14 صاروخاً استهدفت قاعدة أمريكية في اربيل، 4 منها أصابت مباني فيها، وذلك في الهجوم الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن متعاقداً أمريكياً مدنياً قتل في الهجوم الصاروخي على مطار أربيل في كردستان العراق، بينما جرح ستة أمريكيين آخرين، من بينهم جندي.

إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة – عملية العزم الصلب الكولونيل وايني ماروتو أن تقارير أولية تشير إلى أن “نيران غير مباشرة سقطت على قوات التحالف في اربيل ليلة أمس، وقد قُتل متعاقد مدني واحد ، وأصيب 5 متعاقدون مدنيون وجرح جندي أمريكي واحد.. مزيد من المعلومات لمتابعة”.

سرايا أولياء الدم

وزعمت ميليشيا عراقية موالية لإيران تطلق على نفسها اسم “سرايا أولياء الدم”، الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل ومحيطه.

وقال بيان صادر عما يعرف بـ “سرايا أولياء الدم” إنه “في تمام الساعة التاسعة و 15 دقيقة من مساء الاثنين تمكن رجالكم في سرايا أولياء الدم من القيام بعملية نوعية ضد الاحتلال الأمريكي في شمالنا الحبيب، حيث اقتربنا من قاعدة الاحتلال (الحرير) في اربيل بمسافة 7 كيلومترات، وتمكنا من توجيه ضربة قاصمة قوامها 24 صاروخاً أصابت أهدافها بدقة بعد أن فشلت منظومة CRAM وقذائف الاحتلال من اعتراضها، مما أدى إلى أضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال وسقوط العديد من الإصابات في صفوف عناصرهم المحتلة”.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة اربيل وضواحيها.

قصف اربيل وضواحيها

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين، أنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة اربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى.

وتصدت مضادات التحالف الدولي لعدة صواريخ، أطلقت على المطار.



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