السعودية اليوم / الهند تسجل 81 وفاة و9121 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 9121 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.925.710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155.813 حالة وفاة .

// انتهى //

09:19ت م

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نيودلهي 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 9121 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و81 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.925.710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155.813 حالة وفاة .// انتهى //09:19ت م0025

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