السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية على منطقة ‏حائل



حائل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل - بمشيئة الله تعالى - تتضمن رياحًا نشطة وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

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09:08ت م

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