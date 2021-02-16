السعودية اليوم / أستراليا تمنح ترخيصا للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا



كانبيرا 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

أعلن وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت في بيان عن منح السلطات الصحية الأسترالية ترخيصا لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس

وقالت إدارة المنتجات العلاجية الأسترالية إن البلاد ستحصل على 54 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. يذكر أن هذا هو اللقاح الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في أستراليا بعد لقاح فايزر.

// انتهى //

07:53ت م

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كانبيرا 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأعلن وزير الصحة الفيدرالي الأسترالي غريغ هانت في بيان عن منح السلطات الصحية الأسترالية ترخيصا لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في أستراليا.وقالت إدارة المنتجات العلاجية الأسترالية إن البلاد ستحصل على 54 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا. يذكر أن هذا هو اللقاح الثاني الذي يحصل على الموافقة الرسمية في أستراليا بعد لقاح فايزر.// انتهى //07:53ت م0021

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