السعودية اليوم / الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 89788 إصابة, بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.

// انتهى //

07:17ت م

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بكين 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 48 مريضا من المصابين بالفيروس من المستشفيات بعد شفائهم .وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 89788 إصابة, بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636 حالة.// انتهى //07:17ت م0020

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