السعودية | متى يعود الطلاب إلى المدارس؟.. استشاري الأمراض المعدية عبدالله عسيري يجيب

وضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله عسيري، في برنامج في الصورة الذي يذاع على قناة روتانا، أن عودة الطلاب للمدارس لا يمكن أن تتم قبل أن نصل للمناعة الاجتماعية بتطعيم 70% من المواطنين والمقيمين فوق 17 سنة، مشيرا إلى أنه يجب أن يطعم 28 مليونا قبل بدء الدراسة.

وأوضح عسيري أن عودة الأطفال للمدارس في بعض دول العالم أحد أهم الأسباب في الموجة الثانية من كورونا، وقرار المملكة بإغلاق المدارس كان من أهم الأسباب التي منعت من عودة الموجة الثانية بضراوة في هذا البلد.