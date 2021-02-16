شكرا لمتابعة خبر عن " مزحة " تغير حياة مندوب توصيل بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

روى مندوب توصيل في جدة، موقفا عفويا غير حياته للأفضل، حيث أصبح موظفا يتقاضى راتب مجزي.

وأوضح المندوب، أن جملة مازح بها عميلة بعدما طلبت منه توصيل عدد من الكتب، قبل 6 أعوام، كانت سببا في تغيير مسار حياته.

وقال الشاب: "في 2015 تخرجت من الثانوية وللأسف ما انقبلت بالجامعة، وجلست تقريبًا 8 شهور عاطل عن العمل وكنت أقضي احتياجات يومي كمندوب توصيل بسيارتي الخاصة بمعدل 8 ساعات فاليوم ".

وتابع: " بيوم من الأيام جاني طلب من عميلة، عبر حسابي الشخصي، سألتني معي سيارة لتوصيل الطلب فأجبت بـ " لا معي ناقة " ، مشيرا إلى أن رده كان نوع من أنواع المزح، وما توقع المنشن يتم تداوله بهذا الشكل.

وأضاف:" استمريت في العمل كمندوب عبر حسابي الشخصي وكانت توصلني آلاف الرسائل من يومها، رغم انه فبداياتي كان يجيني طلبات محدودة ".

وأشار إلى أنه في 2017 تواصلت معه أحد شركات التوصيل الشهيرة وطلبوا منه الحضور لعمل مقابلة شخصية معهم، واستمر بالعمل كمندوب في الـ 6 شهور الأولى وبعدها تم تعيينه مختصًا في قسم المبيعات في نفس الشركة.