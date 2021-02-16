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صورة نادرة لأحد الأمراء المشاركين في توحيد المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف " تاريخ آل سعود " عن صورة للأمير محمد بن عبدالرحمن، موضحا أنه شارك في مسيرة توحيد المملكة.

والصورة عبارة عن رسمه للأمير محمد بن عبدالرحمن، وتم أخذها من صورة تم التقاطها عام 1329هـ - 1911م.

وأوضح " تاريخ آل سعود " أن الأمير الراحل ولد في الرياض 1294هـ - 1878م وشارك في مسيرة توحيد ، ولُقب بالمصطفق وذلك لشجاعته وفروسيته.

وتوفي الأمير محمد بن عبدالرحمن عام 1362هـ - 1942م وعن عمر 64عام ودُفن في مقبرة العود بالرياض.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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