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بالفيديو..طبيبة تكشف مفاجأة عن راتب أطباء الأسنان السعوديين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت استشارية جراحة اللثة وزراعة الأسنان الدكتورة أروى السيد، عن معاناة أطباء الأسنان السعوديين.

وقالت أروى السيد خلال برنامج " يا هلا ": "هناك أطباء أسنان سعوديين جالسين بالبيت منذ 3 سنوات ومكانهم أطباء وافدين، وإذا وجدوا أماكن يتقاضون راتبا زهيدا جدا ".

وأضافت مستنكرة: " طبيب درس 7 سنوات راتبه 4 آلاف، والله حرام، احترموا سنوات تعبه ودراسته، من المفترض أن يكون الحد الأدنى لأجر الطبيب السعودي 10 آلاف ريال ".

وشددت على احترامها لمجهودات وزارة الصحة، قائلة: " إحنا ما ننتقدكم أبدا، ونرفع لكم القبعة، لكن هناك تقصير وأرجو ما أحد يزعل ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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