شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..طبيبة تكشف مفاجأة عن راتب أطباء الأسنان السعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت استشارية جراحة اللثة وزراعة الأسنان الدكتورة أروى السيد، عن معاناة أطباء الأسنان السعوديين.

وقالت أروى السيد خلال برنامج " يا هلا ": "هناك أطباء أسنان سعوديين جالسين بالبيت منذ 3 سنوات ومكانهم أطباء وافدين، وإذا وجدوا أماكن يتقاضون راتبا زهيدا جدا ".

وأضافت مستنكرة: " طبيب درس 7 سنوات راتبه 4 آلاف، والله حرام، احترموا سنوات تعبه ودراسته، من المفترض أن يكون الحد الأدنى لأجر الطبيب السعودي 10 آلاف ريال ".

وشددت على احترامها لمجهودات وزارة الصحة، قائلة: " إحنا ما ننتقدكم أبدا، ونرفع لكم القبعة، لكن هناك تقصير وأرجو ما أحد يزعل ".