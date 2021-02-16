شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية: " لو كنت صاحب قرار لجعلت اللقاح إجباريًا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله عسيري، بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، مؤكدًا أنه لو كان بيده القرار لجعله إجباريًا.

وأوضح عسيري خلال برنامج " في الصورة " أن فعالية لقاح كورونا لا تقل عن 5 شهور، قائلا: " لا نستطيع أن نحدد حتى الآن المدة القصوى للحماية ".

وأضاف: " إذا وصلنا للمناعة الجماعية، نعود لحياتنا الطبيعية، والناس تسافر في الصيف إن شاء الله " .

وأشار إلى أن المملكة دفعت نحو 500 مليون دولار لجهود مكافحة كورونا، مضيفا: " هذا المبلغ وضع المملكة كثالث أو رابع دولة مساهمة في جهود وقف الجائحة على مستوى العالم، وهذه الجهود هدفها الأساسي هو عدالة توزيع اللقاحات " .