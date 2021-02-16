شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن قيمة غرامة صيد الضب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، عن غرامة قدرها 3000 ريال على عمليات الصيد الجائرة، والتي كانت سببا في اختفاء الضب من الصحراء.

وتتناقص أعداد الضب في المملكة بشكل ملحوظ سنويًا، بسبب عمليات الصيد الكبيرة دون حاجة، وفقا للاقتصادية.

وبعد أن كان وجود الضب بشكل واسع في الصحراء، اختفى وأصبح يتركز في بعض المناطق النائية والمحميات.

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة بدأت أمس الاثنين، في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، بهدف حماية البيئة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد.