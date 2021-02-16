شكرا لمتابعة خبر عن رسالة هامة من " التعليم " لأولياء الأمور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التعليم باللغتين العربية والإنجليزية رسائل نصية، لتنبيه أولياء الأمور، إلى أهمية لملاحظة أطفالهم عند استخدام الألعاب الإلكترونية.

ويأتي ذلك التحذير خشية تعرض الأطفال لسلوكيات خاطئة أو وقوعهم ضحية لجريمة إلكترونية.

ونصحت الوزارة بأن يكون ولي الأمر بالقرب من أطفاله عند استخدامهم الألعاب الإلكترونية، والحرص على اختيار الألعاب المناسبة لأعمارهم، وذلك لحمايتهم من المخاطر المحتملة مثل تعلم السلوك العدواني والتعرض للمحتوى غير الأخلاقي والوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية.