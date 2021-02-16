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الخطوط السعودية تكشف المدة المستغرقة لاسترجاع قيمة التذاكر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الخطوط السعودية أن عملية استرجاع مبالغ التذاكر، تستغرق من 3 أيام لـ21 يومًا.

وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع تويتر: " نفيدكم بأن عملية الاسترجاع قد تستغرق في حال كانت طريقة الدفع (كاش - سداد) من 3 أيام إلى 21 يومًا " .

وأضاف: " وفي حال السداد بالبطاقة الائتمانية مدة الاسترجاع تصل إلى 45 يوم عمل " .

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين تضمن:  "بعد إلغاء التذاكر المحجوزة بالفيزا، كم يستغرق من الأيام استرجاع المبلغ إلى الفيزا؟ ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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