شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تكشف المدة المستغرقة لاسترجاع قيمة التذاكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الخطوط السعودية أن عملية استرجاع مبالغ التذاكر، تستغرق من 3 أيام لـ21 يومًا.

وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع تويتر: " نفيدكم بأن عملية الاسترجاع قد تستغرق في حال كانت طريقة الدفع (كاش - سداد) من 3 أيام إلى 21 يومًا " .

وأضاف: " وفي حال السداد بالبطاقة الائتمانية مدة الاسترجاع تصل إلى 45 يوم عمل " .

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين تضمن: "بعد إلغاء التذاكر المحجوزة بالفيزا، كم يستغرق من الأيام استرجاع المبلغ إلى الفيزا؟ ".