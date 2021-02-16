شكرا لمتابعة خبر عن نصائح يجب اتباعها أثناء المرور بجانب المركبات الثقيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

شدد المرور، على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة، واتباع التعليمات التي تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطريق.

وأضاف المرور:" أثناء مرورك بجانب المركبات الثقيلة، احرص على ترك مسافة كافية تسمح للمركبات الثقيلة بالتوقف، الابتعاد عن النقاط العمياء، اترك مسافة أكبر عند التجاوز، افسح المجال للمركبات الثقيلة عند الانعطاف، استخدم إشارات التنبيه عند التجاوز ".

وكان المرور كشف عن شروط تبديل اللوحات لنفس المالك لكلتا المركبتين بالتفصيل، وتشمل يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضًا لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.