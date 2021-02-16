” الانضباط “: إيقاف حسين عبدالغني وحرمان رئيس الشباب من دخول الملاعب

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أعلنت لجنة الانضباط، عن إيقاف مسؤول نادي النصر حسين عبدالغني عن مرافقة الفريق بشكل مؤقت.
وقررت لجنة الانصباط، حرمان رئيس نادي الشباب خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ 15 يومًا، طبقًا للمادتين ١٤٩ و١٥٢ من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.
وكان تقرير مراقب المباراة، رصد تلفظ حسين عبدالغني على لاعب الشباب ” سيبا “، مبينة أن التقرير يدعم الشكوى التي تقدم بها الشباب تجاه ما حصل للاعبه، بحسب ” الجزيرة “.
يذكر أن نادي الشباب، أعلن أن محترفه البرازيلي سيبا تقدم بشكوى رسمية لما تعرض له من أحد إداريين النصر.
Source slaati
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