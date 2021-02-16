أمير قطر يرسل برقية عاجلة لخادم الحرمين

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بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله-، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي، أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الثلاثاء الموافق 4 /7 /1442هـ في مدينة الرياض.

Source slaati

