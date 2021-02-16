توكلنا يوضح كيفية إثبات الحالة الصحية لمسن لايمتلك هاتف ذكي

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أجاب تطبيق توكلنا على أهم الأسئلة والاستفسارات الشائعة التي ترد للتطبيق وأهمها سبب عدم ظهور خدمة المحفظة الرقمية، مشيرا إلى أن جميع خدمات التطبيق ستعود تدريجيا.
وأشار التطبيق إلى أن تحديث البيانات الشخصية في أبشر ينعكس تلقائيا على بيانات المستخدم في توكلنا.
وعن إثبات الحالة الصحية لمسن لايمتلك هاتف ذكي، أكد التطبيق أنه يمكن ذلك من خلال التسجيل من هاتف أحد المرافقين.
Source slaati
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