طارق الحبيب يوضح أعراض الشخصية المرتابة

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أوضح بروفيسور واستشاري الطب النفسي، الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، أمس الاثنين، أعراض الشخصية المرتابة.
وقال الدكتور طارق الحبيب، أن اضطراب الشخصية المرتابة يتسم بكونه شخصية دفاعية دائم الشك شديد الحذر تجاه الآخرين، لافتًا إلى أن المصابين بهذا النوع يعانون من انعدام الثقة.
وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن هذا يجعل هناك صعوبة في التعامل معه أو بناء علاقات مع هؤلاء، فهم يستغرقون وقتاً طويلاً في احساسهم بالشك حيال دوافع الآخرين.
Source slaati
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