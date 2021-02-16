“النقل” تعتمد اللون البرتقالي ليكون المعتمد لمركبات “السطحات”

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اعتمدت وزارة النقل، أمس (الإثنين)، اللون البرتقالي ليكون اللون المعتمد لمركبات السطحات، وذلك بعد ظهور نتائج التصويت على ألوان مركبات سحب السيارات بالمملكة.
وكانت الوزارة قد أطلقت استفتاء عبر “تويتر” على اللون المفضل من بين 4 ألوان لمركبات السطحات، والذي تضمّن: “الأزرق، والأزرق الفاتح، والأخضر والبرتقالي”.
ووفقاً لنتائج التصويت المعلنة حصل اللون البرتقالي على أعلى نسبة تصويت بـ 30%، تلاه الأزرق بنسبة 26.5%، ثم الأزرق الفاتح بنسبة تصويت بلغت 26%، فيما حصل الأخضر على نسبة 17.5%.
Source akhbaar24.argaam
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