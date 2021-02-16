تصل إلى 50 ألف ريال.. تعرف على لائحة الغرامات البلدية المتعلقة بالمخالفات في السكن الجماعي للأفراد

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نشرت وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان، أمس (الإثنين)، لائحة الغرامات البلدية المتعلقة بالمخالفات للسكن الجماعي للأفراد، حيث تم البدء في تسيير جولات رقابية وتطبيق الغرامات والمخالفات.
وأظهرت اللائحة أن الغرامة تصل إلى 30 ألف ريال في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرارها للمرة الثانية تصل الغرامة إلى 40 ألف ريال، أما في المرة الثالثة تصل إلى 50 ألف ريال.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل، اعتمد في يوليو الماضي، العمل بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك سعياً إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة.
Source akhbaar24.argaam
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