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اقتحمت سيارة أمس (الإثنين)، أحد البنوك في العاصمة الرياض، وتسببت في تهشيم زجاج واجهة البنك. واستقرت داخله. وأظهرت صور السيارة وهي مستقرة داخل البنك الواقع في حي الملقا، ووجود الجهات الأمنية لمباشرة الحادث والعمل على تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر سيارة تقتحم واجهة بنك في العاصمة الرياض.. والجهات الأمنية تباشر الحادث (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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