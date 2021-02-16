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سيارة تقتحم واجهة بنك في العاصمة الرياض.. والجهات الأمنية تباشر الحادث (صور)

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اقتحمت سيارة أمس (الإثنين)، أحد البنوك في العاصمة الرياض، وتسببت في تهشيم زجاج واجهة البنك. واستقرت داخله.

وأظهرت صور السيارة وهي مستقرة داخل البنك الواقع في حي الملقا، ووجود الجهات الأمنية لمباشرة الحادث والعمل على تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار.

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Source akhbaar24.argaam


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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