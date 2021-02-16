فيديو متداول لشاب يطلق النار من سـلاح رشاش داخل حي سكني بالرياض

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شاباً يطلق الرصاص من سـلاح رشاش داخل حي سكني، قيل إنه شرق مدينة الرياض. وقام الشاب بتوثيق المقطع أثناء إطلاقه النار في الهواء ونشره على حسابه في أحد مواقع التواصل، متباهياً بذلك. ولقي المقطع استياءً واسعاً من المغردين، مناشدين الجهات المختصة ضرورة التدخل ومحاسبة الشاب الذي عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر. Source akhbaar24.argaam





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