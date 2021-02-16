الصحة: إغلاق المدارس من أهم الأسباب التي منعت عودة الموجة الثانية لكورونا

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إنَّ عودة الأطفال للمدارس في بعض دول العالم أحد أهم الأسباب في الموجة الثانية من كورونا. لافتًا إلى أنَّ قرار المملكة بإغلاق المدارس والعمل بنظام التعليم عن بُعْد، كان من أهم الأسباب التي منعت عودة الموجة الثانية بضراوة في هذا البلد.

وأكَّد عسيري، في حواره مع برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنَّ عودة الحياة الطبيعية في كثير من الدول قبل أخذ المناعة الكافية، كانت من أهم أسباب عودة الموجة الثانية، مشيرًا إلى أنَّ الفيروس مازال قادرًا على الانتشار بسهولة ولا يوجد هناك ما يكفي من المناعة لإيقافه.