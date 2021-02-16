الصحة: لا يوجد حتى الآن أي «أثر جانبي» خاص لتعاطي لقاح كورونا

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إنّه لا يوجد حتى الآن أي "أثر جانبي" خاص لتعاطي لقاح كورونا.

أشار عسيري (خلال لقائه في برنامج: في الصورة، على قناة روتانا)، إلى أنَّ الآثار الجانبية للقاح هي الآثار المعتادة التي قد تحدث عند تعاطي أي لقاح مثل ألم في موضع أخذ الإبرة وقد يكون هناك خمول لمدة يومين أو ثلاثة وارتفاع في درجة الحرارة وأيضًا قد يكون هناك أعراض رشح بسيطة.

وأكّد وكيل وزارة الصحة أنَّ هذه الأعراض ليست خاصة مع لقاح كورونا وتحدث مع لقاح الإنفلونزا ومع كل اللقاحات.

وأشار إلى إنَّ كل لقاحات كورونا المقرّة حاليًّا تأتي في جرعتين، وهناك لقاح منتظر يحقق نتائجه في وقاية الجسم بجرعة واحدة فقط، وخطتنا هي تلقيح 28 مليون إنسان في المملكة بلقاح كورونا.