السعودية | أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.