السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب أرخبيل فانواتو جنوبي المحيط الهادئ



موسكو 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر أرخبيل فانواتو جنوبي المحيط الهادئ اليوم​​​.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع عند الساعة 00.49 بالتوقيت العالمي وأن مركزه على بعد 90 كيلومترا شرقي عاصمة البلاد بورت فيلا وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال، وأيضا لم يتم الإعلان عن خطر حدوث موجات مد عالية ( تسونامي ).

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06:13ت م

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