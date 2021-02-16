السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 457 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات



سيئول 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا سبع وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1534 وفاة.

// انتهى //

06:05ت م

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سيئول 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 84 ألفا و325 إصابة.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا سبع وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1534 وفاة.// انتهى //06:05ت م0017

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