خطوات التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا

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خطوات التسجيل في تطبيق صحتي:

ويتم أولًا تحميل تطبيق صحتي وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، وبعدها اختيار لقاح كورونا (كوفيد 19) لتعبئة نموذج الطلب.

وبعدها يتم تحديد المستفيد من اللقاح، ثم إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا إكمال الطلب بالضغط على التالي.

وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، عن بدء المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ 18 فبراير 2021م.

التوسع في أولويات الجرعة الأولى:

وقالت الصحة: إن هذا يأتي بالتوسع في أولويات إعطاء الجرعة الأولى، والتوسع في مناطق المملكة، وزيادة المواعيد اليومية.

ودعت الوزارة الجميع إلى التسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي: هنا.

جدولة المواعيد عبر تطبيق صحتي:

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم أمس عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، وأكدت كذلك أنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقًا للجرعة الأولى بعد تاريخ 18/ 2/ 2021م عبر تطبيق صحتي.

Source almowaten

