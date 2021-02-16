أخبار السعودية اليوم.. إيقاف التعاقدات الحكومية مع شركات أجنبية لا تتخذ السعودية مقرًا إقليميًّا.. و«الدفاع المدني» يبدأ اختبارات الإنذار المبكر

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الاثنين، حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، في مختلف المناطق خلال الـ«24» ساعة الماضية، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة، وإلى التفاصيل:

اتفاق «أوبك+» يتصدر الاتصال الهاتفي بين ولي العهد وبوتين

أجرى سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الإثنين، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين؛ حيث استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، فضلًا عن التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي، وأعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين، وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ناقشا، خلال اتصال هاتفي، العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، على هامش الاحتفاء بالذكرى الـ 95للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلًا عن إبداء الاهتمام بتعزيز التعاون بين المملكة وروسيا في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

الشيخ العيسى يدعو إلى علاج أسباب العنصرية

وضع معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى أصبعه على الجرح، في حديثه عن قضية خطيرة تهدد الأمن الاجتماعي في جميع دول العالم وهي العنصرية، وأوضح الشيخ العيسى أن الكراهية ترتبط بالعنصرية، من خلال الأطروحات المعاصرة، مبينًا أن الكراهية تولد العنصرية بشكل تلقائي، أما العنصرية فينتج عنها في الغالب الكراهية لكن ليس دائمًا، على حد قوله.

بالفيديو.. «الدفاع المدني» يبدأ اختبارات «الرسائل التحذيرية» للإنذار المبكر

بدأت المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اعتبارًا من اليوم الإثنين3/7/1442 هـ الموافق 15/2/2021م حتى يوم الإثنين المقبل10/7/1442هـ الموافق 22/2/2021م في تمام الساعة الخامسة مساء، المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، في محافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، ومدينة الباحة، ودعت المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصيةSMS ، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار؛ لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، مؤكدة أنه ستسبقها رسائل نصية.

وزير الصحة: وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا.. سجلوا في «صحتي»

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الإثنين، وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى المملكة، وقال الوزير، عبر تويتر، وصلت دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة، وأدعو الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، ووجه الوزير، في وقت سابق، رسالة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة بضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

الرياض و4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، في مختلف المناطق خلال الـ«24» ساعة الماضية، وسجلت منطقة الرياض 154 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 60 حالة، ثم مكة المكرمة بتسجيل 47 حالة، وسجلت منطقتا القصيم والمدينة المنورة 9 حالات لكل منهما، والباحة 7، والحدود الشمالية 6، وحائل 5، وسجلت منطقتا الجوف ونجران 4 حالات لكل منهما، وسجلت مناطق عسير وجازان وتبوك 3 حالات لكل منها.

إيقاف التعاقدات الحكومية مع الشركات الأجنبية التى لا تتخذ السعودية مقرًا إقليميًّا

صرح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من (1/1/2024م)، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تحفيزًا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيًّا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

إثيوبي يروج المخدرات في جدة قبل ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة، في أحد أحياء محافظة جدة، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف أنه تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته مخالف لنظام الإقامة من -الجنسية الإثيوبية- والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر؛ حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

بالفيديو.. القبض على مواطنين بعد أن سرقا متجر اتصالات بالرياض

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض القبض على مواطنين بعد قيامهما بسطو على متجر اتصالات في ‎حي لبن غرب ‎الرياض، وسلب مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بالقوة تحت التهديد، وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية الجناة وكشفها؛ حيث تم القبض عليهم؛ حيث جرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

«الجوازات» للراغبين في المغادرة: 9 خطوات لإتمام التصاريح «الاستثنائية»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تصريح السفر يتم استخدامه لمرة واحدة فقط، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»: «تصريح السفر يكون لمرة واحدة فقط، على ألا تتجاوز مدة الإصدار ٣٠ يومًا؛ لتتمكن من المغادرة».

آلية رفع الشكوى في حالة عدم وجود صورة للمخالفة المرورية المسجلة

أوضحت منصة «أبشر»، آلية رفع الشكوى في حالة عدم وجود صورة للمخالفة المرورية التي تم تسجيلها، وقالت المنصة، إنَّ المعترض في تلك الحالة، عليه مراجعة «هيئة الفصل والجزاءات» بشأن المخالفة، وجاء ذلك ردًا من «أبشر»، عبر حسابها بموقع «تويتر»، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين.

مركز «الأرصاد» يعلن طقس الثلاثاء: أمطار رعدية على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، مع نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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