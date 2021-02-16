وزارة الصحة تحدد «شرط» عودة الطلاب إلى المدارس

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إن كل لقاحات كورونا المقرّة حاليًّا تأتي في جرعتين، وهناك لقاح منتظر يحقق نتائجه في وقاية الجسم بجرعة واحدة فقط، وخطتنا هي تلقيح 28 مليون إنسان في المملكة بلقاح كورونا

وتابع عسيري (خلال لقائه في برنامج: في الصورة، على قناة روتانا)، أن عودة الطلاب للمدارس (في المملكة)، لا يمكن أن تتم قبل أن نصل للمناعة المجتمعية بتطعيم 70% من المواطنين والمقيمين فوق 17 سنة، ويجب أن نطعم 28 مليونًا قبل بدء الدراسة.

وأشار إلى أن عودة الأطفال للمدارس في بعض دول العالم أحد أهم الأسباب في الموجة الثانية من كورونا، وقرار المملكة بإغلاق المدارس كان من أهم الأسباب التي منعت من عودة الموجة الثانية بضراوة في هذا البلد.

وأضاف «عسيري» أن بعض اللقاحات مثل فايزر ومودنا أثبتت قدرتها على الوقاية من السلالات المتحورة لكورونا، ولدينا في المملكة 10 حالات فقط مصابة بهذه السلالات المتحورة مصدرها هو السفر.