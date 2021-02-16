تعميم من وزارة التعليم حول نقل الإداريين.. وتغيير المسمى الوظيفي

علمت «عاجل»، أن وزارة التعليم حددت شروط نقل الموظفين الإداريين بين إدارات التعليم، ونبهت إلى شروط تغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي 1442.

وبينت مصادر «عاجل»، أنه فيما يخص وظائف المستودعات- المالية، اشترطت وزارة التعليم مزاولة العمل فعليًّا، مع إرفاق خطاب حديث معتمد من الرئيس المباشر.

ونبهت وزارة التعليم إلى أنه لا يمكن التقديم على مسمى وظيفي غير مضمن في التسميات الخاصة بالمرتبة.

ونوهت وزارة التعليم إلى أن فترة التقديم بدأت بتاريخ ٧/١، من كل عام هجري، وتستمر لمدة شهر، ولن يتم قبول أي طلبات ورقيًّا.

وطلبت وزارة التعليم من الإدارات إبلاغ منسوبيها بهذه الخطوات، فيما يتم رفع الطلبات عبر الخدمة الذاتية في نظام فارس.

وخلال الفترة المحددة نبهت وزارة التعليم إلى أنه عند رفع طلب النقل بين إدارات التعليم أو للنقل إلى مسمى آخر ترفق المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

والمستندات المطلوبة بحسب الوزارة: بيان الخدمة حديث التاريخ، المؤهل الدراسي، صور الهوية الوطنية لجميع طلبات النقل.

ونبهت وزارة التعليم إلى ضرورة إرفاق الدورات التدريبية المعتمدة في الحاسب لمده لا تقل عن 6 أشهر (لوظيفة مسجل معلومات أو ناسخ آلة، أو مسمى وظيفي متعلق بالحاسب الآلي في مجال التخصص المتقدم عليه)، أو إجراء اختبار على النسخ لا يقل عن 35 كلمة في الدقيقة عن طريق لجنة مكونة من 3 أعضاء وترفق النتيجة والمادة التى جرى طباعتها على الطلب.

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