السعودية اليوم / البرازيل تسجل 32197 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين عن تسجيل 32197 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 9 ملايين و866710 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 239773 ​​​.

// انتهى //

03:55ت م

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برازيليا 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين عن تسجيل 32197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و532 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 9 ملايين و866710 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 239773 ​​​.// انتهى //03:55ت م0012

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