شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطلع على أداء «صحة مكة» و«أمانة العاصمة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في الإمارة بجدة أمس (الإثنين)، مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير واستمع إلى شرح عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة خلال جائحة كورونا ، والخطط المستقبلية الرامية لتطوير الخدمات الطبية وزيادة الطاقة السريرية في مستشفيات محافظات المنطقة. من جانب آخر، استقبل الأمير بدر بن سلطان، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، واطلع على أعمال الأمانة خلال جائحة كورونا، مستمعاً لشرح عن الخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة الهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق. كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة المعيّن حديثاً هاني مؤمنة وهنأه بمناسبة تعيينه.

