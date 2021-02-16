السعودية | ولي العهد السعودي يبحث مع بوتين المستجدات الدولية

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يبحث مع بوتين المستجدات الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

بوتين

كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

كان الكرملين قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ناقشا خلال اتصال هاتفي تنفيذ اتفاق أوبك+ لإنتاج النفط.

وأضاف الكرملين أن بوتين أيد استمرار التعاون الوثيق بين موسكو والرياض لدعم استقرار سوق الطاقة العالمية.