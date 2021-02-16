سياسي / نائبة الرئيس الأمريكي تبحث مع الرئيس الفرنسي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك



واشنطن 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي المشترك للتصدي لجائحة

كما ناقشا العديد من التحديات الإقليمية بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وضرورة مواجهتها معًا.

وشكرت هاريس الرئيس ماكرون على قيادته في مسألة المساواة بين الجنسين، معربةً عن التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفرنسا وتنشيط التحالف عبر الأطلسي.

// انتهى //

03:16ت م

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واشنطن 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسبحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي المشترك للتصدي لجائحة كورونا ، وتغيّر المناخ، ودعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.كما ناقشا العديد من التحديات الإقليمية بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وضرورة مواجهتها معًا.وشكرت هاريس الرئيس ماكرون على قيادته في مسألة المساواة بين الجنسين، معربةً عن التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفرنسا وتنشيط التحالف عبر الأطلسي.// انتهى //03:16ت م0011

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