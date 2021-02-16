السعودية اليوم / مصر تسجل 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 613 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 174426 حالة من ضمنهم 135349 حالة تم شفاؤها، و10050 حالة وفاة.

// انتهى //

03:13ت م

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القاهرة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و56 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 174426 حالة من ضمنهم 135349 حالة تم شفاؤها، و10050 حالة وفاة.// انتهى //03:13ت م0010

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