سياسي / وزير الداخلية السوداني يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة



الخرطوم 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

التقي وزير الداخلية السوداني الفريق أول عز الدين الشيخ أمس الاثنين، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رئيس بعثة دعم الانتقال في السودان يونتامس فولكر بيرتس .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الحماية والتأمين للمدنيين بولايات دارفور إضافة إلى أعمال حماية الأسرة والطفل في السودان.

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02:51ت م

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