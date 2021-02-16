السعودية اليوم / انطلاق اجتماع دولي مخصص لتعبئة الدعم لمحاربة سرطان الأطفال في أفريقيا



برازافيل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا اليوم، اجتماع دولي عبر تقنية الفيديو مخصص لتعبئة الدعم لمحاربة سرطان الأطفال في القارة الأفريقية.

ويهدف الاجتماع إلى القيام بتعبئة شاملة حول الموضوعات المرتبطة بسرطان الأطفال في منطقة أفريقيا والتكفل بالمرضى، ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجههم، واقتراح الحلول الملائمة لهم.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي شاركت فيه 47 دولة أفريقية وقرابة 17 منظمة من المنظمات المعنية بمختلف الجوانب المتعلقة بسرطانات الأطفال، في إطار اللقاءات الدورية التي تنظم لإبراز ضرورة تضافر الجهود على المستوى الدولي لتحسين الخدمات الصحية للأطفال المصابين بالسرطان.

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